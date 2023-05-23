«Сантьяго Бернабеу» отдаст дань уважения Винисиусу в следующем матче

«Реал» готовит к следующему матчу акцию против расизма.

«Реал» Мадрид во главе с Флорентино Пересом превратит предстоящий матч против «Райо Вальекано» в масштабное выражение поддержки вингеру Винисиусу Жуниору и его борьбе против расизма. Эта инициатива возникла после недавнего инцидента на матче против «Валенсии», на котором бразилец подвергся расистским оскорблениям.

На 20-й минуте матча против «Райо» фанаты на «Бернабеу» проявят массовую поддержку нападающему и его борьбе против расизма. Клуб стремится не только поддержать Винисиуса, но и сделать акцент на важности борьбы с расизмом в футболе и обществе в целом.