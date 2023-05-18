Кроос: «Конец эпохи? Я это уже слышал в 2019 году»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос уверен, что костяк нынешнего состава «сливочных» ещё сможет побороться за победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Немец привёл в пример 2019 год, когда «королевский клуб» не смог взять четвёртый подряд титул Лиги чемпионов.

«Конец эпохи нашего золотого состава? Я уже слышал это в 2019 году. С тех пор прошло много времени. Мы смогли выиграть ещё одну Лигу чемпионов», – сказал Кроос в интервью после матча с «Манчестер Сити», где «Реал» проиграл на выезде 0:4 и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, Кроос с большой долей вероятности останется в «Реале» на следующий сезон.