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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Вальверде действительно сдулся после чемпионата мира»

20 Мая 2023 • 14:34 Комментировать (1)
Валенсия
...
Реал Мадрид
1 3.35 X 3.65 2 2.08
21.05 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил игру полузащитника Федерико Вальверде до чемпионата мира и по окончанию турнира. Напомним, сборная Уругвая, за которую выступал хавбек, не смогла выйти из группы на мундиале в Катаре.

«Вальверде действительно сдулся после чемпионата мира, он не показывал свой лучший уровень. Зато до мундиаля Федерико был просто невероятен. Сейчас у него небольшая травма, которая мешает ему тренироваться в полную силу», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Вальверде в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Испании. Большую часть этих результативных действий уругваец записал на свой актив до чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Мая 2023 в 14:53
Нахрена ты его пробил, папа?... А-ха-ха-ха..🎈🪡..
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