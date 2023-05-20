Анчелотти: «Вальверде действительно сдулся после чемпионата мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил игру полузащитника Федерико Вальверде до чемпионата мира и по окончанию турнира. Напомним, сборная Уругвая, за которую выступал хавбек, не смогла выйти из группы на мундиале в Катаре.

«Вальверде действительно сдулся после чемпионата мира, он не показывал свой лучший уровень. Зато до мундиаля Федерико был просто невероятен. Сейчас у него небольшая травма, которая мешает ему тренироваться в полную силу», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Вальверде в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в чемпионате Испании. Большую часть этих результативных действий уругваец записал на свой актив до чемпионата мира.