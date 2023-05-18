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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти останется в «Реале»

18 Мая 2023 • 09:47 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти должен сохранить свою работу. По информации от журналиста Марио Кортеханы, руководство «королевского клуба» хоть и планирует сделать некие перемены, но работа итальянца сейчас находится в безопасности.

Вчера «сливочные» потерпели крупное поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, и тем самым лишились возможности защитить титул. Кубок Испании так и останется единственным трофеем, который «Реал» выиграл в этом сезоне.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года и в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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