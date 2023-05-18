Анчелотти останется в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти должен сохранить свою работу. По информации от журналиста Марио Кортеханы, руководство «королевского клуба» хоть и планирует сделать некие перемены, но работа итальянца сейчас находится в безопасности.

Вчера «сливочные» потерпели крупное поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов, и тем самым лишились возможности защитить титул. Кубок Испании так и останется единственным трофеем, который «Реал» выиграл в этом сезоне.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года и в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов.