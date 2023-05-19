Испанский журналист назвал наиболее вероятного сменщика Анчелотти в «Реале»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

Соглашение итальянского специалиста с «королевским» клубом истекает в 2024 году, однако на данный момент, если верить СМИ, ситуация остаётся неясной – будущее Анчелотти ещё не решено на 100%. По сведениям журналиста Карлоса Карпио, если «Реалу» всё же придётся искать нового тренера, клуб с высокой вероятностью обратится к Хаби Алонсо.

Контракт испанского наставника с «Байером» рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее Алонсо работал в молодёжной команде «Реала», а с 2009 по 2014 год защищал цвета «сливочных», ещё будучи игроком.