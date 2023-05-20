Анчелотти: «Нам очень не хватало Ферлана Менди в этом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» рассказал, насколько серьёзной стала для его команды потеря левого защитника Ферлана Менди, который большую часть второй половины сезона отсутствовал из-за травмы.

«Нам очень не хватало Ферлана Менди в этом сезоне. В плане обороны он был очень хорош в прошлой кампании. Из-за травмы Менди мы были вынуждены использовать Камавинга на левом фланге защиты, хотя больше нуждались в нём в центре поля», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что «Реал» планирует продать Менди ближайшим летом. Руководство не устраивает игра футболиста, а также его травматичность.