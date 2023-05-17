Дешам рассказал, нравится ли Камавинга играть на фланге

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился комментарием об игре на разных позициях полузащитника «Реала» Эдуарду Камавинга.

«Играя в центре поля, Камавинга получает больше удовольствия от футбола. Ему не нравится играть на фланге, но отмечу, что у него есть все необходимые качества для игры на этой позиции», — приводит слова Дешама L'Équipe.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 54 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

«Реал» набрал 71 очко за 34 игры и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отметим, что «сливочные» уже не смогут догнать лидирующую «Барселону», которая за четыре тура до окончания сезона оторвалась на 14 очков.