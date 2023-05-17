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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам рассказал, нравится ли Камавинга играть на фланге

17 Мая 2023 • 19:20 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился комментарием об игре на разных позициях полузащитника «Реала» Эдуарду Камавинга.

«Играя в центре поля, Камавинга получает больше удовольствия от футбола. Ему не нравится играть на фланге, но отмечу, что у него есть все необходимые качества для игры на этой позиции», — приводит слова Дешама L'Équipe.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 54 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

«Реал» набрал 71 очко за 34 игры и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отметим, что «сливочные» уже не смогут догнать лидирующую «Барселону», которая за четыре тура до окончания сезона оторвалась на 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Дидье Дешам Эдуардо Камавинга
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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