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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Я буду работать в «Реале» до тех пор, пока клуб захочет меня видеть»

17 Мая 2023 • 21:35 Комментировать
Валенсия
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Реал Мадрид
21.05 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем.

«Я не знаю, станет ли «Реал» последним клубом в моей карьере. «Реал» является лучшей в мире командой. Я буду работать здесь до тех пор, пока клуб захочет меня видеть. Я навсегда останусь поклонником «сливочных», — передает слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 63-летний специалист возглавляет «Реал» с лета 2021 года. После 34 туров мадридская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 71 очко.

Сегодня, 17 мая, «Реал» встретится с «Манчестер Сити» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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