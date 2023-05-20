«Бавария» не намерена продавать Альфонсо Дэвиса

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не будет доступен на летнем трансферном рынке. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» не планирует продавать одного из своих самых перспективных футболистов.

22-летний Дэвис находится на радаре у мадридского «Реала». «Королевский клуб» хочет приобрести канадца, чтобы Эдуардо Камавинга смог вернуться в полузащиту. Тем не менее, трансфер Дэвиса сейчас смотрится практически невозможным.

Ранее сообщалось, что к Дэвису также проявляет интерес «Манчестер Сити». Альфонсо играет за «Баварию» с сезона-2018/19. Канадец уже успел выиграть с мюнхенским клубом Лигу чемпионов в 2020 году.