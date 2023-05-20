Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не намерена продавать Альфонсо Дэвиса

20 Мая 2023 • 10:27 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 7 ч. 33 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис не будет доступен на летнем трансферном рынке. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» не планирует продавать одного из своих самых перспективных футболистов.

22-летний Дэвис находится на радаре у мадридского «Реала». «Королевский клуб» хочет приобрести канадца, чтобы Эдуардо Камавинга смог вернуться в полузащиту. Тем не менее, трансфер Дэвиса сейчас смотрится практически невозможным.

Ранее сообщалось, что к Дэвису также проявляет интерес «Манчестер Сити». Альфонсо играет за «Баварию» с сезона-2018/19. Канадец уже успел выиграть с мюнхенским клубом Лигу чемпионов в 2020 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 16:30
Герта Герта
Бохум Бохум
2.17 3.90 3.10
Видео
20.05.23 в 16:30
Вердер Вердер
Кёльн Кёльн
2.46 3.65 2.80
Видео
20.05.23 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион Берлин Унион Берлин
2.95 3.75 2.29
Видео
20.05.23 в 16:30
Шальке 04 Шальке 04
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3.05 3.90 2.20
Видео
20.05.23 в 19:30
Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.66 4.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
10:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена продавать Альфонсо Дэвиса
02:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» определилась с оптимальной заменой Бускетсу 1 слухи
02:12 · Англия. Премьер-лига
Канселу некомфортно в «Баварии», три клуба следят за ситуацией
00:07 · Англия. Премьер-лига
Восемь клубов были проинформированы о потенциальном уходе Киммиха из «Баварии»
19 Мая
23:30 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» дожал «Вольфсбург»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Директор «Баварии» может перейти в «Тоттенхэм» слухи
21:52 · Германия. Бундеслига
«Дармштадт» вернулся в Бундеслигу
20:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от подписания полузащитника, оценённого в 50 млн евро
20:13 · Германия. Бундеслига
«Реал» представил своё предложение по Беллингему слухи
18:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных моментов за матч
14:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»
14:47 · Германия. Бундеслига
Тухель: «С нетерпением жду, когда Люка Эрнандес вернётся в строй»
14:43 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Бавария» привыкла забирать титул раньше, но сейчас всё иначе»
14:38 · Германия. Бундеслига
Зоммер и Гнабри возобновили тренировки с «Баварией», они готовы сыграть с «РБ Лейпцигом»
13:43 · Германия. Бундеслига
Вернер может пропустить матч с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем