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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Невозможно побеждать в Лиге чемпионов каждый год»

18 Мая 2023 • 11:54 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не видит трагедии в вылете своей команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. В решающий матч вчера путёвку заработал «Манчестер Сити», который разгромил команду Карло Анчелотти 4:0.

«Когда ты подписываешь контракт с мадридским «Реалом», будь ты тренером или футболистом, ты должен знать, что ожидания здесь самые высокие. К счастью, мы несколько раз добились большого успеха, но побеждать в Лиге чемпионов каждый год невозможно», – заявил Кроос в интервью после матча с «Манчестер Сити».

Напомним, контракт Крооса истекает в конце сезона. По слухам, немец уже подписал новое соглашение сроком на один год, но пока «Реал» не подтверждает эту новость.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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