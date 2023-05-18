Кроос: «Невозможно побеждать в Лиге чемпионов каждый год»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не видит трагедии в вылете своей команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. В решающий матч вчера путёвку заработал «Манчестер Сити», который разгромил команду Карло Анчелотти 4:0.

«Когда ты подписываешь контракт с мадридским «Реалом», будь ты тренером или футболистом, ты должен знать, что ожидания здесь самые высокие. К счастью, мы несколько раз добились большого успеха, но побеждать в Лиге чемпионов каждый год невозможно», – заявил Кроос в интервью после матча с «Манчестер Сити».

Напомним, контракт Крооса истекает в конце сезона. По слухам, немец уже подписал новое соглашение сроком на один год, но пока «Реал» не подтверждает эту новость.