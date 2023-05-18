Немецкие СМИ назвали условия трансфера Беллингема в «Реал»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вот-вот оформит переход в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» выиграл борьбу за 19-летнего англичанина у многочисленных грандов европейского футбола, претендовавших на вундеркинда. По сведениям SportBild, «Боруссия» заработает на продаже порядка 100 млн евро без учёта бонусов. Сам футболист подпишет с «Реалом» договор, рассчитанный до 2029 года, а его зарплата составит около 20 млн евро в год.

Джуд Беллингем записал себе в актив 14 забитых мячей и семь результативных передач в 42 матчах за дортмундскую «Боруссию» в нынешней кампании.