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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкие СМИ назвали условия трансфера Беллингема в «Реал»

18 Мая 2023 • 21:52 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
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21.05 18:30

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вот-вот оформит переход в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» выиграл борьбу за 19-летнего англичанина у многочисленных грандов европейского футбола, претендовавших на вундеркинда. По сведениям SportBild, «Боруссия» заработает на продаже порядка 100 млн евро без учёта бонусов. Сам футболист подпишет с «Реалом» договор, рассчитанный до 2029 года, а его зарплата составит около 20 млн евро в год.

Джуд Беллингем записал себе в актив 14 забитых мячей и семь результативных передач в 42 матчах за дортмундскую «Боруссию» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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