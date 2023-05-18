Модрич: «Мы не были хороши, планировали сыграть иначе»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объяснил, почему его команда вылетела от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти потерпела разгромное поражение 0:4 на выезде.

«Что произошло? Мы не были хороши. Мы планировали сыграть иначе и лучше. «Манчестер Сити» превзошёл нас. Вот и всё», – прокомментировал Модрич в послематчевом интервью.

Модрич в следующем сезоне, скорее всего, останется в «Реале». Ряд авторитетных источников утверждает, что Лука уже продлил свой истекающий контракт, но официального подтверждения этой новости пока что не было.