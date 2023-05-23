Погба поддержал Винисиуса: «Расизм — это психическое заболевание, таких людей ничего не изменит»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на скандальные кричалки болельщиков «Валенсии» в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Это случается уже не в первый раз, но это никогда не должно повториться. У нас уже достаточно таких примеров, но до сих пор ничего не изменилось. Это психическое заболевание людей, и мне кажется, что таких людей ничего не изменит. Если ничего не происходит, мы сами должны найти решение», — написал Погба на своей страничке в социальной сети.

Французский хавбек добавил, что полностью поддерживает Винисиуса в сложившейся ситуации, назвав его своим братом.

Бразильский вингер «Реала» может пропустить остаток сезона из-за дисквалификации. В матче 35-го тура Ла Лиги Винисиус в потасовке ударил по лицу игрока «Валенсии» и получил красную карточку.