Винисиус: «Променял бы все свои голы и ассисты на место в финале Лиги чемпионов»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор до сих пор не может оправиться после вылета своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, у «королевского клуба» не получилось защитить титул чемпионов Европы. Команда Карло Анчелотти проиграла в полуфинале «Манчестер Сити».

«Променял бы все свои голы и ассисты на место в финале Лиги чемпионов. Я хочу в будущем совершенствовать свою индивидуальную статистику, но только ради того, чтобы помочь команде стать лучше», – заявил Винисиус в беседе с ESPN.

Винисиус в этом сезоне отметился 10 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Испании.