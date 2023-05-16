Фран Гарсия: «Мечтаю играть за «Реал» с Винисиусом на фланге»

Левый защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия признался, что мечтает играть за мадридский «Реал» на одном фланге с Винисиусом Жуниором. Напомним, воспитанник «сливочных» летом вернётся в родную команду. В январе «королевский клуб» воспользовался правом первоочередного выкупа Гарсии.

«Я и Винисиус будем играть на одном фланге за «Реал»? Конечно, я мечтаю об этом. Могу себе представить, это было бы здорово», – цитирует Гарсию Madrid Zone.

23-летний Гарсия в нынешнем сезоне отметился двумя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Оба своих гола футболист забил в ворота мадридского «Атлетико» и «Барселоны».