По информации, полученной от Фабрицио Романо, стало известно, что Браим Диас не будет участвовать в переговорах между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Как уточняет инсайдер, это решение «окончательное и категорическое».

В свою очередь, «Реал» представил официальное предложение по приобретению Джуда Беллингема. По слухам, оно превышает 100 миллионов евро и включает дополнительные опции. Личные условия соглашения с игроком уже полностью согласованы.

В нынешнем сезоне Беллингем провел в составе «Боруссии» 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 120 миллионов евро.