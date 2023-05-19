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«Реал» представил своё предложение по Беллингему слухи

19 Мая 2023 • 20:13 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
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21.05 18:30

По информации, полученной от Фабрицио Романо, стало известно, что Браим Диас не будет участвовать в переговорах между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Как уточняет инсайдер, это решение «окончательное и категорическое».

В свою очередь, «Реал» представил официальное предложение по приобретению Джуда Беллингема. По слухам, оно превышает 100 миллионов евро и включает дополнительные опции. Личные условия соглашения с игроком уже полностью согласованы.

В нынешнем сезоне Беллингем провел в составе «Боруссии» 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Браим Диас трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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