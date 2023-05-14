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Мбаппе не перейдёт в «Реал» — известна причина слухи

14 Мая 2023 • 11:43 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» в предстоящее трансферное окно.

Marca утверждает, что «сливочные» не планируют вести переговоры по трансферу 24-летнего футболиста этим летом. По информации источника, переход не будет осуществлен по двум причинам: из-за слишком большой зарплаты Мбаппе и нежелания мадридского клуба платить огромные деньги за трансфер игрока. Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить своего голеадора за 240 миллионов евро.

При этом отмечается, что «Реал» готов вернуться к кандидатуре француза через год, когда до окончания его контракта с «ПСЖ» останется один сезон. На данный момент мадридский клуб верит в Винисиуса Жуниора и ставит его выше Мбаппе.

В сезоне-2022/23 нападающий «ПСЖ» забил 38 мячей и стал автором 9 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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