Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» в предстоящее трансферное окно.

Marca утверждает, что «сливочные» не планируют вести переговоры по трансферу 24-летнего футболиста этим летом. По информации источника, переход не будет осуществлен по двум причинам: из-за слишком большой зарплаты Мбаппе и нежелания мадридского клуба платить огромные деньги за трансфер игрока. Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить своего голеадора за 240 миллионов евро.

При этом отмечается, что «Реал» готов вернуться к кандидатуре француза через год, когда до окончания его контракта с «ПСЖ» останется один сезон. На данный момент мадридский клуб верит в Винисиуса Жуниора и ставит его выше Мбаппе.

В сезоне-2022/23 нападающий «ПСЖ» забил 38 мячей и стал автором 9 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.