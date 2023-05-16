Агент Винисиуса рассказал, уйдёт ли игрок из «Реала» в будущем

Агент Винисиуса Жуниора считает, что его клиент готов провести всю карьеру в мадридском «Реале».

22-летний вингер стал незаменимым для Карло Анчелотти игроком. Не так давно слухи связывали бразильца с возможным переходом в «ПСЖ», однако тот, судя по всему, намерен связать будущее с «Реалом».

«Как мне кажется, прямо сейчас существует довольно высокая вероятность того, что Винисиус останется в «Реале» на 15 лет или дольше, он хочет вписать своё имя в историю клуба», – цитирует Madrid Xtra представителя Винисиуса, высказавшегося о возможном уходе футболиста в будущем.

Действующий контракт Винисиуса Жуниора рассчитан до 2024 года.