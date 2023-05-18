«Реал» планирует отложить громкие перемены до 2024 года

Мадридский «Реал» пока не готов к кардинальным переменам.

Речь идёт как о возможном уходе главного тренера Карло Анчелотти, так и о роли ветеранов команды – разговоры о возможных изменениях поднялись в СМИ после сокрушительного поражения «сливочных» в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:4).

Как сообщает Madrid Xtra, «Реал» намерен отложить смену курса до 2024 года. Вероятно, предстоящий сезон станет последним в эпохе Луки Модрича, Тони Крооса и Карима Бензема в мадридском клубе, после чего будет сделана ставка на молодых футболистов, а также, вполне возможно, будет приглашён новый наставник.