Фран Гарсия назвал лучшего игрока сезона в Ла Лиге

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия попытался выбрать лучшего игрока сезона в испанской Ла Лиге. Выбор фуллбека пал на нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Лучший игрок сезона в Ла Лиге? Очень сложный вопрос. Антуан Гризманн выступает на очень высоком уровне. Он вместе с Винисиусом Жуниором сейчас находится среди лучших. Думаю, я бы выбрал одного из них», – цитирует Гарсию Flashscore.

Напомним, Фран Гарсия со следующего сезона будет выступать за «Реал» Мадрид. Команда Карло Анчелотти в январе воспользовалась правом первоочередного выкупа и оформила возвращение воспитанника на ближайшее лето.