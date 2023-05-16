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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фран Гарсия назвал лучшего игрока сезона в Ла Лиге

16 Мая 2023 • 13:35 Комментировать
Райо Вальекано
...
Эспаньол
21.05 15:00

Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия попытался выбрать лучшего игрока сезона в испанской Ла Лиге. Выбор фуллбека пал на нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Лучший игрок сезона в Ла Лиге? Очень сложный вопрос. Антуан Гризманн выступает на очень высоком уровне. Он вместе с Винисиусом Жуниором сейчас находится среди лучших. Думаю, я бы выбрал одного из них», – цитирует Гарсию Flashscore.

Напомним, Фран Гарсия со следующего сезона будет выступать за «Реал» Мадрид. Команда Карло Анчелотти в январе воспользовалась правом первоочередного выкупа и оформила возвращение воспитанника на ближайшее лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Райо Вальекано Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Фран Гарсия
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