«Реал» нашёл форварда на подмену Бензема в другом клубе Ла Лиги

Мадридский «Реал» определился с форвардом, которого хочет купить летом на подмену своему основному нападающему Кариму Бензема. По информации от Relevo, «королевский клуб» хочет приобрести Хоселу из «Эспаньола», который в этом сезоне забил 15 голов в чемпионате Испании.

Хоселу в нынешней кампании является третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Роберта Левандовски и того же Карима Бензема. Нападающий «Эспаньола» уже ранее выступал за «Реал» с 2011 по 2012 год. 33-летний Хоселу в каждом из своих последних 4 сезонов в Ла Лиге забивал минимум 11 голов.

Если верить источнику, руководство «Реала» уже признало ошибку о том, что не купила нового форварда ещё прошлым летом.