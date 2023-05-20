«Реал» полностью верит в Бензема, клуб не будет покупать звёздного форварда

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема пользуется полной поддержкой со стороны руководства. Журналист Пабло Поло сообщает, что «королевский клуб» полностью верит в своего основного форварда, поэтому не будет ближайшим летом покупать ему дорогостоящего конкурента.

Напомним, Бензема в нынешнем сезоне сбавил обороты по сравнению с прошлой кампанией, где стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Сейчас на счету Карима 17 голов в Ла Лиге.

Ранее с переходом в «Реал» связывали Душана Влаховича, Гонсалу Рамуша и Гарри Кейна, у которого летом будет оставаться год по контракту с «Тоттенхэмом».