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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» очень нравится характер Хоселу, которого клуб хочет подписать на подмену Бензема

20 Мая 2023 • 12:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Эспаньол
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21.05 15:00

Мадридский «Реал» всё больше убеждается в том, что нападающий «Эспаньола» Хоселу – правильный кандидат на подмену Кариму Бензема. Руководству «королевского клуба» нравится то, что футболист не жаловался на своё положение, когда сидел в запасе в сборной Испании.

«Реалу» нужен нападающий, который будет понимать, что его изначально берут исключительно на подмену. Руководство не хочет выслушивать недовольство очередного игрока, который недоволен количеством игровой практики.

Хоселу ранее уже выступал за мадридский «Реал». Сейчас нападающий с 15 голами в чемпионате Испании является третьим лучшим бомбардиром турнира после Роберта Левандовски и Карима Бензема.

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Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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