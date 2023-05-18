Бензема, Модрич и Кроос останутся в «Реале»

Три ветерана мадридского «Реала» останутся в команде на следующий сезон, вопреки слухам о том, что руководство пересмотрит решение по поводу продления соглашений. По информации от журналиста Марио Кортеханы, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и нападающий Карим Бензема уже продлили свои контракты, но официального подтверждения этим новостям пока не было.

Источник добавляет, что «Реал» теперь дует пытаться усилить команду настолько качественно, чтобы таких случаев, как разгромное поражение 0:4 от «Манчестер Сити» больше не происходило.

Напомним, Кроос, Модрич и Бензема за свою карьеру выиграли по 5 титулов Лиги чемпионов. Скорее всего, следующий сезон станет для этих игроков последним в составе «Реала».