Винисиус: «Расизм в Ла Лиге – обычное дело, с этим никто не борется»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступил с откровенным обращением.

В воскресном матче бразилец стал жертвой оскорблений на расовой почве, что вывело его из себя: он подошёл к трибуне, начал показывать на виновника и отказывался продолжать игру. На 97-й минуте Винисиуса удалили в результате стычки с футболистом «Валенсии» Уго Дуро.

«Это произошло не в первый и не во второй раз, и это будет продолжаться в дальнейшем. Расизм – обычное явление для Ла Лиги. Руководители считают это нормальным, чем и пользуются соперники. Не хочу никого задеть, но у нас в Бразилии Испания уже известна как страна расистов. У меня нет защиты от этого, но я силён, и я всегда буду бороться с расизмом», – написал в социальных сетях игрок.