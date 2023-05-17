Клуб из МЛС хочет подписать Азара, но бельгиец не желает покидать «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не хочет покидать свою команду, вопреки интересу со стороны клуба из МЛС. По информации от Marca, в приобретении бельгийца заинтересован «Монреаль Импакт», но футболист пока не горит желанием уходить из «королевского клуба».

Азара связывает ещё год по контракту с мадридским «Реалом». Эден практически не получает игровой практики, но при этом является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Именно поэтому «Реал» хотел бы поскорее избавиться от бельгийца.

Азар является самым дорогостоящим трансфером в истории «Реала». За него заплатили 115 миллионов евро в 2019 году. В 6 матчах Ла Лиги Эден отметился одним ассистом в нынешнем сезоне.