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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из МЛС хочет подписать Азара, но бельгиец не желает покидать «Реал»

17 Мая 2023 • 09:18 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
...
Клёб де Фут Монреаль
21.05 02:30

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не хочет покидать свою команду, вопреки интересу со стороны клуба из МЛС. По информации от Marca, в приобретении бельгийца заинтересован «Монреаль Импакт», но футболист пока не горит желанием уходить из «королевского клуба».

Азара связывает ещё год по контракту с мадридским «Реалом». Эден практически не получает игровой практики, но при этом является самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Именно поэтому «Реал» хотел бы поскорее избавиться от бельгийца.

Азар является самым дорогостоящим трансфером в истории «Реала». За него заплатили 115 миллионов евро в 2019 году. В 6 матчах Ла Лиги Эден отметился одним ассистом в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Монреаль Импакт трансферы футбола - лето 2023
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