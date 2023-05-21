Винисиус впервые получил красную карточку в матче за «Реал»

Винисиус Жуниор был удалён в поединке Ла Лиги против «Валенсии».

«Сливочные» с минимальным счётом уступили «летучим мышам» в поединке Ла Лиги, а 22-летний бразильский вингер получил прямое удаление на 97-й минуте в результате стычки с оппонентом. Данная красная карточка стала для Винисиуса первой за 224 матча в составе «Реала».

После сегодняшней неудачи «Реал» уступил мадридскому «Атлетико» вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» сейчас 72 очка, у «сливочных» – 71. До завершения чемпионата осталось три тура.

В активе Винисиуса 23 гола и 21 ассист в 53 матчах нынешнего сезона.