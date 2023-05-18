Перес был в бешенстве от поражения «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пребывал в бешенстве после разгромного поражения 0:4 от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Хосеп Педрероль, после матча руководитель «королевского клуба» даже не разговаривал с футболистами.

Источник добавляет, что Перес был разгневан тем, насколько плохо выступили против «Манчестер Сити» столь опытные футболисты его команды. Ожидается, что теперь «Реал» будет интенсивней работать на трансферном рынке в поисках усиления состава.

Напомним, «сливочные» в этом сезоне ограничились одной лишь победой в Кубке Испании.