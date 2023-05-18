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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес был в бешенстве от поражения «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

18 Мая 2023 • 11:27 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
21.05 19:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пребывал в бешенстве после разгромного поражения 0:4 от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Хосеп Педрероль, после матча руководитель «королевского клуба» даже не разговаривал с футболистами.

Источник добавляет, что Перес был разгневан тем, насколько плохо выступили против «Манчестер Сити» столь опытные футболисты его команды. Ожидается, что теперь «Реал» будет интенсивней работать на трансферном рынке в поисках усиления состава.

Напомним, «сливочные» в этом сезоне ограничились одной лишь победой в Кубке Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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