Винисиус требовал удалить оскорблявшего его болельщика, отказываясь продолжать матч

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вновь угодил в неприятную историю.

В матче «Валенсии» против «Реала» бразильцу не понравилось поведение болельщиков, выкрикивавших оскорбления в его адрес. 22-летний игрок подошёл к трибуне и начал показывать пальцем на одного из виновников, требуя его удалить и заявляя о нежелании продолжать игру, пока того не уведут. На 97-й минуте лидер атаки «Реала» был удалён сам: он ударил соперника по лицу, за что получил прямую красную карточку.

Встреча завершилась победой «Валенсии» – 1:0. Из-за поражения «Реал» уступил «Атлетико» вторую строчку за три тура до завершения сезона.