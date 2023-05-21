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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

21 Мая 2023 • 19:00 Комментировать (4)
Валенсия
1:0
Реал Мадрид
1 1.60 X 3.70 2 6.40
перерыв

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Валенсия1:0Реал Мадрид
(1:0) Ногуэроль Диего Лопес33' 
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриКёмерт ЭрайОзкаджар ДженкГайя ХосеГерра ХавьерНико ГонсалесНогуэроль Диего ЛопесАлмейда Андре IVКлюйверт ДжастинКавани Эдинсон
Запасные: Фулкье ДимитриЛато ТониМари АльбертоВаскес ХесусКастильехо СамуэльFran PerezЛино СэмуелМоскера КристианХауме ДоменекМуса ЮнусДуро УгоГильямон Уго
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланСебальос ДаниТчуамени ОрельенКамавинга ЭдуардоАсенсио МаркоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль ДаниэльКроос ТониВальверде ФедерикоНачо ФернандесОдриосола АльвароРодригоМодрич ЛукаЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусАлаба Давид
21 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия
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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Sergey999
21 Мая 2023 в 20:07
Даже в этом матче в обороне бардак. Ужас...
NOBODY
21 Мая 2023 в 20:09
ты смотришь? ))
Sergey999
21 Мая 2023 в 20:14
Смотрю. С такой игрой и 2е место не достанется.
NOBODY
21 Мая 2023 в 20:24
да оно нужно больно второе то...либо 1 либо пофигу, лишь бы в ЛЧ играть
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Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Эспаньол Эспаньол
1
2
2.17 3.30 3.60
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Осасуна Осасуна
3
0
1.41 4.50 9.00
Видео
Перерыв
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
0
3.75 3.55 2.03
Видео
21.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
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