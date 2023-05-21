«Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Валенсия - Реал Мадрид
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Протокол игры
|(1:0) Ногуэроль Диего Лопес33'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Кёмерт Эрай•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Герра Хавьер•Нико Гонсалес•Ногуэроль Диего Лопес•Алмейда Андре IV•Клюйверт Джастин•Кавани Эдинсон
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Менди Ферлан•Себальос Дани•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо•Асенсио Марко•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
21 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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