Хави: «Я не в курсе о переговорах по возвращению Месси»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал раскрывать карты касательно переговоров о возвращении в команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Напомним, аргентинец летом с большой долей вероятности станет свободным агентом.

«Я не в курсе о переговорах по возвращению Месси. Всё, что я должен делать – это работать и думать о следующей игре, а не о следующем сезоне или трансферах. Сейчас не время говорить о Месси», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что возвращение в «Барселону» – это приоритетный вариант для Месси. Каталонскому клубу нужно решить финансовые проблемы, чтобы позволить себе провернуть сделку.