Хави: «Испытываю огромное восхищение по отношению к Симеоне»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём отношении к коллеге из мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Напомним, оба наставника завтра сойдутся в очной встрече в чемпионате Испании на «Камп Ноу».

«Испытываю огромное восхищение по отношению к Симеоне. То, чего он добился – это весьма похвально. Хоть у нас и разные взгляды на футбол, я восхищаюсь его тренерскими качествами», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетико», располагающийся на третьей строчке, отстаёт от команды Хави Эрнандеса на тринадцать очков за девять туров до конца.