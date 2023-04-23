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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» наконец-то забила, победила и разрушила ударную серию «Атлетико»

23 Апреля 2023 • 19:11 Комментировать (7)
Барселона
1:0
Атлетико М
окончен

«Барселона» и «Атлетико» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Игра 30-го тура Ла Лиги состоялась 23 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона1:0Атлетико М
(1:0) Торрес Ферран44'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдАлонсо Маркос  28' 61' (Гарсия Эрик ( 61') Бальде АлехандроДе Йонг Френки 78' (Кесси Франк ( 78') Бускетс Серхио  57'Гави  90'Рафинья Диас  78' 90' (Фати Ансу ( 90') Левандовски РобертТоррес Ферран 61' (Педри ( 61')
Запасные: Ямаль ЛаминПенья ИньякиАльба ЖордиТорре ПаблоТенас Арнау
Облак ЯнСавич Стефан  80'Хименес Хосе  81'Эрмосо Марио 79' (Регилон Серхио ( 79'  84') Молина НауэльДе Пауль РодригоВитсель Аксель 60' (Мората Альваро ( 60'  87') Лемар Тома 67' (Ньигес Сауль ( 67') Карраско ЯнникКорреа Анхель 60' (Ривас Пабло Барриос ( 60'  83') Гризманн Антуан  75'
Запасные: Марко МореноКоке ХорхеГрбич ИвоДоэрти Мэтт
23 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

«Барселона» не забивала три матча кряду, поэтому перед игрой с «Атлетико» Хави вынужден был вносить изменения. В старте появился Ферран Торрес, составивший атакующее трио с Рафиньей и Левандовски. В центре поля появился Френки Де Йонг, которого «Барселоне» сильно не хватало, Гави и Бускетс дополнили линию полузащиты. Дембеле и Педри всё ещё травмированы, правда, испанец уже появился в заявке.

А начал матч с неожиданной ошибки Бускетс. Завозился он перед своей штрафной площадью, моментально был накрыт. Быстро мяч доставили Корреа, Анхель сразу же покатил на Гризманна и Антуан пальнул метров с 15. Мяч врезался в перекладину, далее отскочив в перчатки тер Штегену. «Барселона» начала неуверенно, попыталась исправить ситуацию, успокоиться, но всё равно ощущалось, что «Атлетико» действует острее, качественнее.

Вроде поочерёдно атаковали футболисты, однако мадридские наступления заставляли публику вздрагивать, а каталонские – нет. Под конец тайма «Атлетико» создал ещё один супершанс, должен был открывать счёт. Карраско продрался мимо Кунде в лицевую, прострелив слева. От Де Йонга мяч отскочил к Корреа, тот по привычке нашёл Гризманну, после чего Антуан пробил метров с десяти. Спас «Барселону» Марк-Андре тер Штеген, среагировавший на опаснейший удар, а затем и защитники помогли на выносе.

Загубил свои шансы «Атлетико», а вот «Барселона» не простила, открыв счёт на 45-й минуте. Рафинья на правом краю убрал с пути Эрмосо и покатил в центр. Там за два касания разобрался Ферран Торрес, пробивший точно в «шестёрку» - 1:0. Повторить подобный трюк каталонцы хотели и после перерыва. Опять с фланга продрался Рафинья, опять покатил на Торреса, а тот опасно пробил. Правда, в этот раз мяч был направлен не в самый угол и Ян Облак сумел парировать.

«Барселона» заиграла веселее, «Атлетико» вторил каталонцам. Носились команды от ворот до ворот, вот только точность подводила. Гави бил из пределов штрафной площади, пытаясь упаковать мяч в «шестёрку» - не попал. Де Пауль получил мяч на 11-метровой отметке и без помех расстреливать тер Штегена, но вместо этого пальнул сильно выше. В ответ с двух метров не забил Рафинья, каким-то непонятным образом замкнув подачу Левандовски. От бразильца мяч просто отскочил к Яну Облаку.

Хватало в матче и красоты: Мората ворвался в штрафную площадь, усадил на газон Араухо и прострелил на линию вратарской, откуда пяткой пробил Гризманн. Удар вышел хорошим, но тер Штеген за два приёма мяч забрал. И привозов: даже более шикарный момент был в концовке у «Барселоны», когда Савич махнул ногой мимо мяча и Левандовски с Рафиньей убежали два в ноль. Поляк пожадничал и сам пробил, слегка сблизившись с голкипером, не попав в итоге в створ ворот.

Очень жаркую игру выдали «Барселона» и «Атлетико», но беда с реализацией одобрила только один гол. Каталонцы одержали важнейшую для золотой гонки победу, наконец-то забив. Пусть и всего один гол, зато закрывший шестиматчевую победную серию мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
23 Апреля 2023 в 19:29
Рафинью продавать нельзя...
yerk
23 Апреля 2023 в 19:24
Прoгнoзы футбольных матчeй i-n-f-o-s-t-a-v-k-i-.-r-u
Nashterator
23 Апреля 2023 в 19:22
С нападением однозначно надо решат вопрос. Хз, что сможет Фирмино.
Но защита, хороша.
pol-black
23 Апреля 2023 в 19:51
Фирмино уже не торт. с таким же успехом могли Люка де Йонга оставить. он тоже головой хорошо играет.
redwhite1959
23 Апреля 2023 в 19:18
Самый памятный эпизод для меня в этой игре, когда Левандовски с Рафиньей вышли ВЧИСТУЮ против одного Облака. Но поляк в этом эпизоде сыграл не как мастер, а как нападающий, пробив сам мимо ворот. И это явно не красит такого опытного игрока((
pol-black
23 Апреля 2023 в 19:51
я вот про такие моменты и писал. ну мог же просто дать передачу, и в этот то раз Рафинья бы забил. хотя... мог и мимо послать, нашёл же Облака в воротах в другом эпизоде.
pol-black
23 Апреля 2023 в 19:14
блин, запороть столько моментов - это ещё умудриться надо. по хорошему, судьба должна была наказывать Барсу за транжирство таких моментов. но обошлось. обе команды создали кучу моментов, но реализовали только один. отрыв от мадрида сохраняется! Лёва снова сухой (((
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