«Барселона» наконец-то забила, победила и разрушила ударную серию «Атлетико»

«Барселона» и «Атлетико» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Игра 30-го тура Ла Лиги состоялась 23 апреля на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» не забивала три матча кряду, поэтому перед игрой с «Атлетико» Хави вынужден был вносить изменения. В старте появился Ферран Торрес, составивший атакующее трио с Рафиньей и Левандовски. В центре поля появился Френки Де Йонг, которого «Барселоне» сильно не хватало, Гави и Бускетс дополнили линию полузащиты. Дембеле и Педри всё ещё травмированы, правда, испанец уже появился в заявке.

А начал матч с неожиданной ошибки Бускетс. Завозился он перед своей штрафной площадью, моментально был накрыт. Быстро мяч доставили Корреа, Анхель сразу же покатил на Гризманна и Антуан пальнул метров с 15. Мяч врезался в перекладину, далее отскочив в перчатки тер Штегену. «Барселона» начала неуверенно, попыталась исправить ситуацию, успокоиться, но всё равно ощущалось, что «Атлетико» действует острее, качественнее.

Вроде поочерёдно атаковали футболисты, однако мадридские наступления заставляли публику вздрагивать, а каталонские – нет. Под конец тайма «Атлетико» создал ещё один супершанс, должен был открывать счёт. Карраско продрался мимо Кунде в лицевую, прострелив слева. От Де Йонга мяч отскочил к Корреа, тот по привычке нашёл Гризманну, после чего Антуан пробил метров с десяти. Спас «Барселону» Марк-Андре тер Штеген, среагировавший на опаснейший удар, а затем и защитники помогли на выносе.

Загубил свои шансы «Атлетико», а вот «Барселона» не простила, открыв счёт на 45-й минуте. Рафинья на правом краю убрал с пути Эрмосо и покатил в центр. Там за два касания разобрался Ферран Торрес, пробивший точно в «шестёрку» - 1:0. Повторить подобный трюк каталонцы хотели и после перерыва. Опять с фланга продрался Рафинья, опять покатил на Торреса, а тот опасно пробил. Правда, в этот раз мяч был направлен не в самый угол и Ян Облак сумел парировать.

«Барселона» заиграла веселее, «Атлетико» вторил каталонцам. Носились команды от ворот до ворот, вот только точность подводила. Гави бил из пределов штрафной площади, пытаясь упаковать мяч в «шестёрку» - не попал. Де Пауль получил мяч на 11-метровой отметке и без помех расстреливать тер Штегена, но вместо этого пальнул сильно выше. В ответ с двух метров не забил Рафинья, каким-то непонятным образом замкнув подачу Левандовски. От бразильца мяч просто отскочил к Яну Облаку.

Хватало в матче и красоты: Мората ворвался в штрафную площадь, усадил на газон Араухо и прострелил на линию вратарской, откуда пяткой пробил Гризманн. Удар вышел хорошим, но тер Штеген за два приёма мяч забрал. И привозов: даже более шикарный момент был в концовке у «Барселоны», когда Савич махнул ногой мимо мяча и Левандовски с Рафиньей убежали два в ноль. Поляк пожадничал и сам пробил, слегка сблизившись с голкипером, не попав в итоге в створ ворот.

Очень жаркую игру выдали «Барселона» и «Атлетико», но беда с реализацией одобрила только один гол. Каталонцы одержали важнейшую для золотой гонки победу, наконец-то забив. Пусть и всего один гол, зато закрывший шестиматчевую победную серию мадридцев.