Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, арендованный «Челси», может оказаться в «Ньюкасле».

Португалец арендован лондонским клубом до конца сезона. Как неоднократно сообщалось, «Челси» заинтересован в выкупе форварда, однако сделать это будет непросто из-за требований «Атлетико» по сумме трансфера. Согласно информации PacojoSER, если руководство «синих» не сможет оформить подписание Фелиша, главным претендентом на игрока станет другой представитель Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». «Атлетико» надеется продать 23-летнего футболиста в предстоящее межсезонье.