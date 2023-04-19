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Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»

19 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, арендованный «Челси», может оказаться в «Ньюкасле».

Португалец арендован лондонским клубом до конца сезона. Как неоднократно сообщалось, «Челси» заинтересован в выкупе форварда, однако сделать это будет непросто из-за требований «Атлетико» по сумме трансфера. Согласно информации PacojoSER, если руководство «синих» не сможет оформить подписание Фелиша, главным претендентом на игрока станет другой представитель Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». «Атлетико» надеется продать 23-летнего футболиста в предстоящее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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