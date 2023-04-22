Хави: «Дембеле находится в шаге от возвращения»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что нападающий Усман Дембеле в шаге от того, чтобы вернуться на поле после травмы, которую получил в начале весны.

«Дембеле находится в шаге от возвращения. Мы решили не давать ему игровое время в матче с «Атлетико», но если он не вернётся в среду, то обязательно сделает это в конце следующей недели. Он практически восстановился и это отличные новости для нас. За исключением Серхи Роберто в нашем распоряжении есть все игроки», – сказал Хави на пресс-конференции.

Дембеле в этом сезоне перед травмой записал на свой актив по 5 голов и результативных передач в испанской Ла Лиге.