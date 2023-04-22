Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Дембеле находится в шаге от возвращения»

22 Апреля 2023 • 14:23 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
1 1.95 X 3.40 2 4.15
23.04 17:15

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что нападающий Усман Дембеле в шаге от того, чтобы вернуться на поле после травмы, которую получил в начале весны.

«Дембеле находится в шаге от возвращения. Мы решили не давать ему игровое время в матче с «Атлетико», но если он не вернётся в среду, то обязательно сделает это в конце следующей недели. Он практически восстановился и это отличные новости для нас. За исключением Серхи Роберто в нашем распоряжении есть все игроки», – сказал Хави на пресс-конференции.

Дембеле в этом сезоне перед травмой записал на свой актив по 5 голов и результативных передач в испанской Ла Лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25 мин
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2
1
2.55 3.10 3.05
Видео
22.04.23 в 17:15
Альмерия Альмерия
Атлетик Б Атлетик Б
3.90 3.70 1.94
Видео
22.04.23 в 19:30
Вальядолид Вальядолид
Жирона Жирона
2.70 3.50 2.65
Видео
22.04.23 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.71 3.60 5.60
Видео
22.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Сельта
1.39 5.20 7.80
Видео
23.04.23 в 15:00
Эльче Эльче
Валенсия Валенсия
4.00 3.40 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
15:03 · Испания. Ла Лига
Хави: «Гризманн находится в превосходной форме»
14:53 · Испания. Ла Лига
Названа внушительная зарплата, которую Модричу предлагают в Саудовской Аравии
14:47 · Испания. Ла Лига
Хави: «Испытываю огромное восхищение по отношению к Симеоне»
14:46 · Испания. Ла Лига
Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико», Педри и де Йонг – вернулись
14:42 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал о состоянии Депая, который восстанавливается после травмы
14:34 · Германия. Бундеслига
«Реал» приближается к трансферу Беллингема
14:28 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я не в курсе о переговорах по возвращению Месси»
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Дембеле находится в шаге от возвращения»
14:18 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о встрече Лапорты с Чеферином
14:14 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Барселона» очень выросла под руководством Хави»
14:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Когда Гризманн в хорошей форме, «Атлетико» играет в совершенно другой футбол»
14:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» пока не заинтересован в Вейге
13:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 23 апреля 2023
13:54 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Я многим обязан Симеоне»
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готов продать Фелиша в любой европейский клуб, кроме «Реала» и «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем