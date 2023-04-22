«Барселона» сохраняет интерес к Мазрауи

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к правому защитнику «Баварии» Нуссеру Мазрауи. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «сине-гранатовые» могут попытаться вновь приобрести марокканского фуллбека.

Напомним, Мазрауи недавно выразил недовольство своим положением в «Баварии». Марокканец потерял место в основном составе после чемпионата мира, где получил травму и выбыл из строя на пару месяцев. До этого Мазрауи был основным правым защитником «Баварии».

Мазрауи в нынешнем сезоне отметился тремя результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Марокканец был интересен «Барселоне» прошлым летом, но трансфер не состоялся.