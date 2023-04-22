Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико», Педри и де Йонг – вернулись

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в воскресном матче чемпионата Испании против «Атлетико». В списке не оказалось вингера Усмана Дембеле. Очевидно, что француз, который недавно приступил к тренировкам, ещё не полностью готов.

А вот полузащитники Педри и Френки де Йонг попали в заявку. Первый из них не выходил на поле с середины февраля, а второй – со второй половины марта.

«Барселона» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 очков. Матч против «Атлетико» команда Хави начнёт 23 апреля в 17:15 по московскому времени.