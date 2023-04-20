Хави уже сообщил игрокам «Барселоны» о скором возвращении Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес обсудил с игроками команды предстоящий приход Лионеля Месси.

Каталонский клуб активно работает над летним подписанием аргентинца, который, судя по всему, так и не договорится о новом контракте с «Пари Сен-Жермен». По информации Sport, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже провёл с игроками беседу, в которой сообщил о приближающемся прибытии Месси. Отмечается, что голкипер Марк-Андре тер Штеген, находившийся не в лучших отношениях со звёздным форвардом, воспринял новость с радостью, а Усман Дембеле и Роберт Левандовски были в восторге от услышанного.