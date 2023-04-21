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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле не сыграет против «Атлетико»

21 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
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23.04 17:15

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не получит игровое время в ближайшем туре Ла Лиги, где его команда примет у себя дома мадридский «Атлетико». По информации от инсайдера Хави Мигеля, французу слишком рано возвращаться на поле. Такого мнения придерживается тренерский штаб «Барселоны».

Ранее ходили слухи о том, что Дембеле может выйти в матче с «Атлетико» хотя бы на замену, но источник опровергает эту информацию. Напомним, Усман из-за травмы пропустил почти два месяца.

Зато в матче с «Атлетико» наверняка сыграют другие игроки «Барселоны», которые восстановились после травм. Речь идёт о полузащитниках Педри и Френки де Йонге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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