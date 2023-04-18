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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» недовольна поведением Рафиньи

18 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Каталонская «Барселона» недовольна поведением своего вингера Рафиньи Диаса, который проводит дебютный сезон на «Камп Ноу» после летнего перехода из «Лидса» за 58 миллионов евро.

По информации от журналиста Фернандо Поло, «Барселоне» надоели постоянные жалобы Рафиньи на игровое время. Недавно бразилец заявил о желании выходить в основном составе в каждом матче, намекнув на то, что недоволен своим положением в клубе. Более того, «Барселону» не устраивает поведение Рафиньи на тренировках.

Напомним, Рафинья является одним из кандидатов на выход из «Барселоны» ближайшим летом. Команде нужна продажа, чтобы найти деньги на трансферы новых футболистов.

 

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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