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Гюндоган готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне»

18 Апреля 2023 • 16:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов урезать свой годовой оклад, чтобы оказаться в каталонской «Барселоне». Как сообщает инсайдер Тони Хуанмарти, немец уже дал согласие руководству «сине-гранатовых» на понижение зарплаты.

Напомним, Гюндоган летом может перейти в «Барселону» на правах свободного агента, так как у футболиста заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Илкай очень привлекает главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

В данный момент Гюндоган зарабатывает в «Манчестер Сити» более восьми миллионов евро в год. В «Барселоне» эта цифра будет заметно меньше.

В этом сезоне Илкай отметился четырьмя голами и тремя ассистами в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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