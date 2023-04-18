Гюндоган готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов урезать свой годовой оклад, чтобы оказаться в каталонской «Барселоне». Как сообщает инсайдер Тони Хуанмарти, немец уже дал согласие руководству «сине-гранатовых» на понижение зарплаты.

Напомним, Гюндоган летом может перейти в «Барселону» на правах свободного агента, так как у футболиста заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Илкай очень привлекает главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

В данный момент Гюндоган зарабатывает в «Манчестер Сити» более восьми миллионов евро в год. В «Барселоне» эта цифра будет заметно меньше.

В этом сезоне Илкай отметился четырьмя голами и тремя ассистами в АПЛ.