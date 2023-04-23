«Атлетико» проиграл в Ла Лиге впервые с 8 января – тогда тоже уступили «Барселоне»

В главном матче 30-го тура чемпионата Испании в воскресенье вечером встречались «Барселона» и «Атлетико». Каталонская команда победила на своём поле с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Ферран Торрес.

«Атлетико» проиграл в чемпионате Испании впервые с 8 января. Тогда, что интересно, команда Диего Симеоне тоже уступила «Барселоне» - в матче первого круга (0:1).

Серия «Атлетико» без поражений в Ла Лиге в итоге составила 13 матчей (10 побед и 3 ничьи).

В следующем туре испанского чемпионата «Атлетико» будет принимать «Мальорку». Игра пройдёт в среду, 26 апреля.