Роке поскорее хочет выбрать себе новый клуб

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке хочет поскорее определиться со следующим клубом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Фабрицио Романо, приоритетом для 18-летнего бразильца является каталонская «Барселона», но финансовые проблемы команды пока не позволяют ей быть серьёзным претендентом на трансфер игрока, который оценивается в 50 миллионов евро.

Отмечается, что Роке готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес многие клубы из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси».

Роке способен сыграть на любой позиции в атаке: как в центре, так и на обоих флангах.