Гризманн: «Я многим обязан Симеоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн похвалил Диего Симеоне, который уже более одиннадцати лет руководит клубом, дважды за это время выиграв чемпионат Испании. Гризманн заявил, что многим обязан аргентинскому специалисту.

- Многим обязан Симеоне. Я выступаю и ради него также. Для меня честь, играть за него и за мадридский «Атлетико». Для таких тренеров хочется выкладываться без остатка, - цитирует слова Гризманна телеканал DAZN.

В следующем туре испанского чемпионата мадридскому клубу предстоит сразиться с каталонской «Барселоной», это случится в воскресенье.