Эззалзули хочет вернуться в «Барселону», но игрока могут продать в клуб из АПЛ

Полузащитник «Осасуны» Абде Эззалзули хочет вернуться в каталонскую «Барселону» в следующем сезоне. Напомним, за свой нынешний клуб марокканский футболист выступает на правах аренды.

По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, Эззалзули одержим идеей проявить себя на предсезонной подготовке и впечатлить главного тренера Хави Эрнандеса. Тем не менее, если футболист не сможет привлечь внимание наставника, его могут вновь отправить в аренду в «Осасуну» или же вовсе продать в клуб из Английской премьер-лиги.

На счету 21-летнего Абде три гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.