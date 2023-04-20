Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эззалзули хочет вернуться в «Барселону», но игрока могут продать в клуб из АПЛ

20 Апреля 2023 • 10:42 Комментировать
Осасуна
...
Бетис
1 2.55 X 3.10 2 2.90
22.04 15:00

Полузащитник «Осасуны» Абде Эззалзули хочет вернуться в каталонскую «Барселону» в следующем сезоне. Напомним, за свой нынешний клуб марокканский футболист выступает на правах аренды.

По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, Эззалзули одержим идеей проявить себя на предсезонной подготовке и впечатлить главного тренера Хави Эрнандеса. Тем не менее, если футболист не сможет привлечь внимание наставника, его могут вновь отправить в аренду в «Осасуну» или же вовсе продать в клуб из Английской премьер-лиги.

На счету 21-летнего Абде три гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Абде Эззалзули
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
10:42 · Испания. Ла Лига
Эззалзули хочет вернуться в «Барселону», но игрока могут продать в клуб из АПЛ
10:13 · Испания. Ла Лига
Кунде постоянно будет играть на правом фланге, если «Барселона» подпишет Иньиго Мартинеса
09:58 · Англия. Премьер-лига
Анри дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за датского форварда
19 Апреля
22:50 · Италия. Серия А
Ди Франческо: «Хочу вернуться к тренерской работе, мне нравится Ла Лига»
21:11 · Испания. Ла Лига
Романо: «Кроос уже подписал новый контракт с «Реалом»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассчитывает перехватить Фелиша у «Челси»
20:47 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо назвал позицию, которую «Реал» планирует усилить летом
20:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил контракт с Бензема благодаря «Золотому мячу»
20:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси в «Барселоне» 1 слухи
18:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала новое заявление по «делу Негрейры»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Слышал, что «Реал» хочет назначить Артету» 1
15:18 · Испания. Ла Лига
Бензема понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Депай не сыграет с «Барселоной»
14:58 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Азар всё ещё может забить в финале Лиги чемпионов, ему рано завершать карьеру»
Все новости
Рекомендуем