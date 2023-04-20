Гюндоган готов перейти в «Барселону», но требует от клуба гарантий

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжает переговоры с «Барселоной».

Немецкий футболист может пополнить ряды «сине-гранатовых» уже в июле в качестве свободного агента, поскольку его действующий контракт с «Манчестер Сити» истекает после завершения сезона. По информации журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона», предложившая хавбеку контракт на два года с возможностью однолетней пролонгации, настроена оптимистично, однако сам Гюндоган требует гарантий того, что с его регистрацией не возникнет никаких проблем. Ожидается, что переход состоится, когда данный вопрос будет окончательно улажен.