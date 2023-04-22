«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Рафиньи

«Ньюкасл» заинтересован в том, чтобы вернуть в Английскую премьер-лигу вингера каталонской «Барселоны» Рафиньи Диаса. По информации от Mundo Deportivo, «сороки» попытаются заполучить бразильца в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что «Барселона» пока не хочет расставаться с Рафиньей, но может согласиться на продажу, если того потребует ситуация с финансовым фэйр-плеем. «Сине-гранатовые» понимают, что на футболиста есть большой спрос на туманном альбионе.

Рафинья в этом сезоне отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Испании. Ранее ходили слухи, что руководство «Барселоны» недовольно выступлениями бразильца.