Хави не видит Деста в составе «Барселоны»

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест, арендованный «Миланом», летом будет вынужден искать себе новый клуб.

Как уже сообщалось, «россонери» не намерены выкупать американца, несмотря на наличие в арендном договоре такой опции. По сведениям испанских СМИ, «Барселоне» игрок тоже не нужен: наставник Хави Эрнандес не видит для 22-летнего защитника места в своей команде. Судя по всему, после завершения сезона латераль будет продан, если по нему поступят предложения.

Серджино Дест отыграл всего 14 матчей за «Милан» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.