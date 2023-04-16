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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг и Педри смогут сыграть против «Атлетико»

16 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Полузащитники «Барселоны» Френки де Йонг и Педри в ближайшее время залечат травмы.

25-летний нидерландский футболист отсутствует с начала апреля, а 20-летний испанец не появляется на поле с середины февраля. После сегодняшнего матча «сине-гранатовых» против «Хетафе» (0:0) стало известно, что оба хавбека близки к возвращению в строй и, как ожидается, смогут принять участие в предстоящей встрече с мадридским «Атлетико», о чём сообщил журналист Хави Мигель. Поединок «Барселоны» против «Атлетико» состоится 23 апреля на «Камп Ноу».

Каталонский коллектив возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» на 11 очков после 29 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Френки де Йонг Педри
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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