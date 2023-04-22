Облак: «Выиграть чемпионат в этом году уже практически нереально»

Основной голкипер мадридского «Атлетико», Ян Облак, считает, что клубу будет очень трудно выиграть в этом году чемпионат Испании, так как «Барселона» уже накопила большое преимущество. К тому же, есть на свете еще и мадридский «Реал», основной преследователь «Барсы».

- Очень тяжело выиграть, потому что у «Барселоны» большой отрыв, а перед нами еще и мадридский «Реал». Если «Барселона» будет продолжать в таком же темпе, то это вообще будет нереально, - цитирует слова Облака итальянское новостное агентство ITASportPress.

В воскресенье «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико».